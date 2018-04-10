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С. Миронов предложил бесплатно проводить модернизацию газового оборудования для малоимущих
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С. Миронов предложил бесплатно проводить модернизацию газового оборудования для малоимущих 

Агентство «Москва» 36 минут назад
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил о необходимости предоставлять малоимущим и многодетным семьям услуги по модернизации газового оборудования бесплатно. Об этом он заявил журналистам.
«Каждый гражданин должен заключить платный договор с соответствующими службами — за то, что раз в год к вам придут проверить, как работает ваше газовое оборудование, вы должны платить. Если что-то сломалось, и это нужно поменять, это стоит огромных денег», — сказал С. Миронов.
По его словам, таким образом люди вынуждены экономить на своей безопасности.
«Мы абсолютно убеждены, что государству хотя бы частично необходимо взять эти проблемы на себя, хотя бы для малоимущих — кто живет за чертой бедности, для многодетных семей и других. Все замены, модернизация газового оборудования должны проходить для этих людей бесплатно, такую инициативу мы готовим», — отметил парламентарий.
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