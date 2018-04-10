«Манчестер Сити» совершит невозможное и будет в полуфинале ЛЧ. Вы в это верите?

«КВ» — об ответных четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов, где, казалось, бы уже все понятно, но все-таки надежда на переворот игры существует.

Как не верилось в выход итальянцев в следующую стадию, так не верится и до сих пор. Домашние стены, выздоровевший Раджа Наингголан, расслабленность «Барсы» — какой из этих факторов должен помочь «Роме»? Кажется, никакой. Точнее, даже вместе взятые они не вытянут римлян в полуфинал Лиги чемпионов. Туда проходят только тяжеловесы или яркие выскочки. Ни тем ни другим команда Эусебио Ди Франческо не является.

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Конечно на предматчевой пресс-конференции Эрнесто Вальверде пробубнил что-то типа «нельзя недооценивать соперника», но, come on, это похоже на правду? Заголовки итальянских газет на этой неделе вышли с заголовками «Миссия невыполнима», вколачивая последний гвоздь в крышку гроба еще и «Ювентуса»: туринцам отыграть три мяча на выезде у «Реала» не под силу. Так и здесь — еще один испанский гранд, еще один вынос и еще один матч, потерявший всякий турнирный смысл.

С 2015-го Хосеп Гвардиола не проигрывал дважды. А тут влетел сначала «Ливерпулю» (0:3), затем — упустив победу в дерби с «Юнайтед» (2:3). И вроде бы не лихорадит «Сити», и все неплохо, но как же так, что за турбулентность у будущего чемпиона? Кажется, земля из под ног ушла на время, а тренер перемудрил с тактикой в первом случае и проиграл середину поля — во втором. Проблемы разного толка, но свяжем их одной нитью.

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«Ман Сити» устал. Несмотря на широченную обойму футболистов, команда, идеально подготовленная физически, начинает страдать от ухищрений Гвардиолы. Центральные защитники перестали показывать высокий уровень, поймать их на контратаке не составило труда. Салах, Мане, Погба — все они совсем недавно это доказали. Плюс, на стандартах «МС», кажется, разучился играть. То есть, у чужих ворот все замечательно, у своих — напротив.

«Ливерпулю», главное, не испугаться своего превосходства. По делу команда Юргена Клоппа искромсала соперника в прошлую среду, осталось разве что не промочить шорты. Само собой, будет тяжело, и «Сити» будет зол как никогда. Он будет рвать изо всех сил, запускать по флангам Лероя Сане с Кевином Де Брюйне или Рахимом Стерлингом , находить пасом Габриэла Жезуса или Серхио Агуэро. Но как бы не потерять голову в атаке, забыв про оборону. Венсан Компани плохо играет в паре с Николасом Отаменди , они часто дублируют друг друга в позиционной защите, плюс никакой остроты слева не было в Ливерпуле из-за Эмерик Ляпорта — центрального оборонца, насильно посаженного на левый край. Александра Зинченко бы туда, раз Бенджамин Менди травмирован.

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По материалам: www.sovsport.ru