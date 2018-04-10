Футболистам английской премьер-лиги грозят штрафы в $307 млн за уклонение от налогов

ЛОНДОН, 10 апреля. / ТАСС /. Футболистам ряда клубов премьер-лиги английского футбола, таким как "Манчестер Юнайтед" и «Ливерпуль», грозят штрафы до 250 млн фунтов стерлингов (свыше $307 млн) за уклонение от уплаты налогов. Это связано, как сообщает британская газета Daily Mail , с их инвестициями, которые с помощью компании Kingsbridge были вложены в проекты по созданию кинофильмов и позволили мастерам кожаного мяча не платить налоги с зарплат.

Всего в этой схеме приняли участие 129 футболистов, имена которых пока не оглашаются. В то же время, по данным издания, инвестором одного из таких проектов стала звезда МЮ, вложившая 33,5 млн фунтов ($41 млн) как своих средств, так и взятых в банке, а также футболист «Ливерпуля», инвестировавший 10,4 млн фунтов ($12,7 млн).

Футболистам предлагали вкладывать средства в съемки таких лент, как сделанный в жанре музыкальной фантазии фильм Enchanted ("Зачарованная"), что позволяло им не платить налоги с зарплат в течение 15 лет. Однако эта схема, которая успешно работала в течение нескольких лет, была отменена Управлением Ее Величества по налогам и таможенным пошлинам (HMRC) в конце 2000-х годов, а сама Kingsbridge — ликвидирована в 2015 году.

Ранее, как напоминает Daily Mail, разгорелся еще один скандал, связанный с инвестированием футболистами и тренерами в другую схему — Eclipse. В ней участвовали такие известные деятели английского футбола, как экс-тренер МЮ 76-летний сэр Алекс Фергюсон , бывшие тренеры сборной Англии 60-летний Глен Ходдл и 70-летний швед Свен-Йоран Эрикссон. Им также грозят многомиллионные штрафы.

Комментируя дело Kingsbridge, официальный представитель HMRC заявил, что «многие схемы по избежанию уплаты налогов не работают». «Им (футболистам) в конце концов придется выложить больше денег, чем они пытались не заплатить в качестве налогов», — добавил он.