Комитет ветеринарии провел конкурс в кадровый резерв

30 января 2018 года Комитет ветеринарии города Москвы объявил конкурс на включение в кадровый резерв для замещения должностей государственной гражданской службы города Москвы главного инспектора и инспектора Государственной ветеринарной инспекции.

В конкурсе участвовали 32 кандидата. По итогам заседания Аттестационной (конкурсной) комиссии по проведению конкурса на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы Комитета, в первый этап прошли 11 кандидатов.

03 апреля 2018 года состоялся заключительный этап конкурса. По итогам конкурсных процедур 2 кандидата включены в кадровый резерв Комитета по должности главный инспектор Государственной ветеринарной инспекции, группа должностей «ведущая», категория «специалисты».