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Комитет ветеринарии провел конкурс в кадровый резерв
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Комитет ветеринарии провел конкурс в кадровый резерв 

Комитет ветеринарии города Москвы 28 минут назад
Фото: Комитет ветеринарии города Москвы
30 января 2018 года Комитет ветеринарии города Москвы объявил конкурс на включение в кадровый резерв для замещения должностей государственной гражданской службы города Москвы главного инспектора и инспектора Государственной ветеринарной инспекции.
В конкурсе участвовали 32 кандидата. По итогам заседания Аттестационной (конкурсной) комиссии по проведению конкурса на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы Комитета, в первый этап прошли 11 кандидатов.
03 апреля 2018 года состоялся заключительный этап конкурса. По итогам конкурсных процедур 2 кандидата включены в кадровый резерв Комитета по должности главный инспектор Государственной ветеринарной инспекции, группа должностей «ведущая», категория «специалисты».
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