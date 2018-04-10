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В Волжском состоится турнир по ментальной арифметике
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В Волжском состоится турнир по ментальной арифметике 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Второй Городской турнир по ментальной арифметике состоится 14 и 15 апреля в Волжском.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ЦРИ «Пифагорка», состязания начнутся 14 апреля в 11:00 и пройдут в три этапа. Ребятам предстоит за 25 минут решить до 300 примеров на сложение и вычитание в уме и выполнить ментальный счет на электронном тренажере АнЗан.
Состязания пройдут в 12 группах, исходя из возраста и уровня подготовки детей. Участнику, набравшему максимальное количество баллов на всех трех этапах, будет присвоено звание абсолютного победителя. Ему предстоит защищать честь города на Международном турнире в Москве в июне этого года.
15 апреля в 11:00 состоится церемония награждения и развлекательная программа.
Отметим, в России уникальную японскую методику быстрого счета стали внедрять с прошлого года. На сегодняшний день центры ментальной арифметики открыты в 78 городах.
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