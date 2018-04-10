Ещё
Сергей Федоров консультирует юниорскую сборную России перед чемпионатом мира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сергей Федоров консультирует юниорскую сборную России перед чемпионатом мира 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
НОВОГОРСК /Московская область/, 10 апреля. /ТАСС/. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, член Зала хоккейной славы Сергей Федоров занимается консультированием юниорской сборной России (до 18 лет) перед стартом чемпионата мира. Об этом Федоров сообщил журналистам.
Чемпионат мира среди юниоров пройдет с 19 по 29 апреля в Челябинске и Магнитогорске. Федоров присутствовал на открытой тренировке команды.
"Идет какая-то определенная помощь, но в общем-то так получилось, что осталось мало времени сделать что-то конкретное. Что-то, конечно, мы проговариваем с тренерским штабом, но решающее слово за ними. Поэтому консультант — громко сказано. В Челябинск пока планов ехать нет, скорее всего, отправлюсь на финальную серию ЦСКА", — сказал он.
Федоров в мае 2017 года покинул пост главного менеджера армейского клуба. Финальная серия Кубка Гагарина между казанским «Ак Барсом» и ЦСКА начнется 14 апреля в Казани.
ТАСС: последние новости
Вардан Минасян возглавил сборную Армении по футболу Чемпион ОИ по борьбе Садулаев надеется, что ситуация с невыдачей виз США не повторится В чемпионате Европы по борьбе в Дагестане примут участие спортсмены из 32 стран
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Погребняк прокомментировал решение РФС
Воробьев отказался комментировать назначение в СКА
Назван кандидат на замену Знарка
Хоккеист Сёмин устроил скандал на дороге
Ломбертс назвал Луческу худшим тренером «Зенита»
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение