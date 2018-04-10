Сергей Федоров консультирует юниорскую сборную России перед чемпионатом мира

НОВОГОРСК /Московская область/, 10 апреля. / ТАСС /. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, член Зала хоккейной славы Сергей Федоров занимается консультированием юниорской сборной России (до 18 лет) перед стартом чемпионата мира. Об этом Федоров сообщил журналистам.

Чемпионат мира среди юниоров пройдет с 19 по 29 апреля в Челябинске и Магнитогорске. Федоров присутствовал на открытой тренировке команды.

"Идет какая-то определенная помощь, но в общем-то так получилось, что осталось мало времени сделать что-то конкретное. Что-то, конечно, мы проговариваем с тренерским штабом, но решающее слово за ними. Поэтому консультант — громко сказано. В Челябинск пока планов ехать нет, скорее всего, отправлюсь на финальную серию ЦСКА", — сказал он.

Федоров в мае 2017 года покинул пост главного менеджера армейского клуба. Финальная серия Кубка Гагарина между казанским «Ак Барсом» и ЦСКА начнется 14 апреля в Казани.