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Дмитрий Булыкин вручил нижегородцам Паспорта болельщиков
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Дмитрий Булыкин вручил нижегородцам Паспорта болельщиков 

Нижегородская правда 44 минуты назад
Фото: Нижегородская правда
Дмитрий Булыкин вручил нижегородцам Паспорта болельщиковПаспорт болельщика (FAN ID) — это именная карта, она оформляется для конкретного зрителя Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ и обязательна для всех посетителей матчей, в том числе резидентов России и детей. Для иностранцев Паспорт болельщика дает право на безвизовый въезд в Россию. Этот документ достаточно оформить один раз и посещать с ним все матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™, на которые у зрителя есть билет.
Плюсы Паспорта болельщика отметил и прославленный бомбардир: «Как мы убедились на Кубке Конфедераций, это очень нужная вещь, в первую очередь она помогает в вопросах безопасности, а кроме того — обладатели FAN ID смогут воспользоваться бесплатным проездом в дни матчей в городах-организаторах».
Появление посла Нижнего Новгорода в центре выдачи на улице Совнаркомовской стало настоящей неожиданностью для всех, в том числе специалистов центра. Любители спорта номер один в России пообщались с экс-игроком национальной сборной в неформальной обстановке.
Своими эмоциями от встречи с кумиром и предстоящего мундиаля делится Иван Карабанов: «Я очень доволен, что получил сегодня кроме паспорта ещё и автограф. Пойду на матч Швейцарии и Коста-Рики, поэтому очень жду Чемпионат Мира».
Получить Паспорт Болельщика можно получить по адресу: улица Совнаркомовская, 28, при наличии номера заказа ваших билетов на Чемпионат Мира
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