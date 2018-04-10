РФС вернул лицензию «Амкару» на проведение домашних матчей в Перми 

Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов сообщил, что «Амкару» была возвращена лицензия на проведение своих домашних матчей в Перми на стадионе «Звезда».
«Пермскому клубу возвращена лицензия на проведение матчей на своём стадионе. Приехала комиссия, были устранены все замечания, которые нужно было устранить. Все домашние игры по календарю «Амкар» будет проводить на своём поле. То есть сейчас у клубов нет шансов перенести игру к себе на поле. Поле приведено ко всем стандартам, которые требуются для проведения матчей в рамках РФПЛ», — сказал Куликов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Таким образом, «Амкар» проведёт встречи с «Рубином», «Спартаком» и «Ахматом» в Перми.