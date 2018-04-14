Денисенко играет за «Локо» в финале МХЛ. В юниорской сборной сказали, что он не поедет на ЧМ из-за травмы 

Нападающий Григорий Денисенко играет за «Локо» в финале МХЛ против «СКА-1946». Напомним, что ранее главный тренер юниорской сборной Александр Зыбин заявил, что форвард не примет участие в чемпионате мира из-за травмы, и отметил, что сильно удивится, если тот примет участие в решающей серии Молодежной лиги. Сам Денисенко в интервью «СЭ» сказал, что уже залечил повреждение и готов сыграть за сборную.
Одного из лидеров юниорской сборной России не планируют приглашать на чемпионат мира // Александр Хованов: «У Денисенко нет никакой травмы. Обидно, что его не будет на ЮЧМ» // Григорий Денисенко: «Травму залечил, а по сборной не могу ничего комментировать» // Тренер U18: «Денисенко вряд ли сыграет на ЮЧМ. Удивлюсь, если появится в финале МХЛ»