Ещё
Денисенко играет за «Локо» в финале МХЛ. В юниорской сборной сказали, что он не поедет на ЧМ из-за травмы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Денисенко играет за «Локо» в финале МХЛ. В юниорской сборной сказали, что он не поедет на ЧМ из-за травмы 

Спорт-Экспресс 49 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий Григорий Денисенко играет за «Локо» в финале МХЛ против «СКА-1946». Напомним, что ранее главный тренер юниорской сборной Александр Зыбин заявил, что форвард не примет участие в чемпионате мира из-за травмы, и отметил, что сильно удивится, если тот примет участие в решающей серии Молодежной лиги. Сам Денисенко в интервью «СЭ» сказал, что уже залечил повреждение и готов сыграть за сборную.
Одного из лидеров юниорской сборной России не планируют приглашать на чемпионат мира // Александр Хованов: «У Денисенко нет никакой травмы. Обидно, что его не будет на ЮЧМ» // Григорий Денисенко: «Травму залечил, а по сборной не могу ничего комментировать» // Тренер U18: «Денисенко вряд ли сыграет на ЮЧМ. Удивлюсь, если появится в финале МХЛ»
Спорт-Экспресс: последние новости
Владимир Маркин: "Британские СМИ для меня не существуют" Андреа Петкович: "Секс для меня редкость. Сделала выбор в пользу литературы" 18 апреля: матч "Локомотив" – "Ахмат" начнется в 19.30, ЦСКА – "Амкар" – в 20.30
 Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым13
ЦСКА позмутился провокацией фотографа Reuters
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Липницкая опубликовала откровенное фото102
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»1
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение