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Денисенко не взяли в юниорскую сборную России. Дикость или тренеру виднее?
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Денисенко не взяли в юниорскую сборную России. Дикость или тренеру виднее? 

Чемпионат.com 1 час назад
Вчера, 10 апреля, стало известно, что один из лидеров юниорской сборной России Григорий Денисенко пропустит домашний чемпионат мира 2018 года, который пройдёт в Челябинске и Магнитогорске. Главный тренер команды Александр Зыбин мотивировал это решение травмой хоккеиста, однако сам Григорий опроверг это заявление и сообщил, что готовится принять участие в финале Кубка Харламова. По одной из версии, нападающего «Локомотива» отцепили от состава сборной за жёсткие силовые приёмы против форварда СКА Николая Прохоркина в серии Кубка Гагарина и нападающего санкт-петербургского «Динамо» Владимира Барабанова в полуфинале Молодёжной хоккейной лиги.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как вы относитесь к решению не брать Денисенко на юниорский чемпионат мира?»
Принять участие в опросе также можно в PlayBuzz.
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