Денисенко нет в юниорской сборной России не из-за травмы. Нас обманули?

Сегодня нападающий ярославского «Локо» Григорий Денисенко принял участие во встрече со «СКА-1946» (1:0 ОТ). Таким образом, версия тренерского штаба сборной России, что игрока не взяли на ЮЧМ из-за травмы, оказалась опровергнута. На «Чемпионате» стартовал опрос: «Денисенко сыграл за „Локо“ в финале МХЛ. Почему его нет в юниорской сборной?»

Напомним, 17-летнего хоккеиста не вызвали в состав юниорской сборной на домашний чемпионат мира под предлогом травмы. Несколько партнёров Денисенко опровергли эту версию. По информации СМИ, Денисенко не получил приглашения из-за своей агрессивной игры против петербургских команд в плей-офф КХЛ и МХЛ.

Пройти опрос также можно на PlayBuzz.