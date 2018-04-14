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Денисенко нет в юниорской сборной России не из-за травмы. Нас обманули?
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Денисенко нет в юниорской сборной России не из-за травмы. Нас обманули? 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Сегодня нападающий ярославского «Локо» Григорий Денисенко принял участие во встрече со «СКА-1946» (1:0 ОТ). Таким образом, версия тренерского штаба сборной России, что игрока не взяли на ЮЧМ из-за травмы, оказалась опровергнута. На «Чемпионате» стартовал опрос: «Денисенко сыграл за „Локо“ в финале МХЛ. Почему его нет в юниорской сборной?»
Напомним, 17-летнего хоккеиста не вызвали в состав юниорской сборной на домашний чемпионат мира под предлогом травмы. Несколько партнёров Денисенко опровергли эту версию. По информации СМИ, Денисенко не получил приглашения из-за своей агрессивной игры против петербургских команд в плей-офф КХЛ и МХЛ.
Пройти опрос также можно на PlayBuzz.
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