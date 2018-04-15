Григорий Денисенко сыграл в финале Кубка Харламова

В юниорской сборной придумали своему лидеру травму. Зачем?

В опросе на тему отсутствия Григория Денисенко в юниорской сборной России 91% читателей ответили, что это дикость и ФХР стоит одуматься. На тот момент доподлинно было неизвестно, есть ли у ярославца травма, о которой говорил тренер U18. Накануне туман рассеялся окончательно. Денисенко вышел на лёд в составе «Локо» и помог своей команде победить в первом матче финала Кубка Харламова.

Денисенко не просто появился в составе ярославской молодёжки, а реализовал послематчевый буллит, который помог «Локо» одолеть СКА-1946. То, что один из самых талантливых хоккеистов своего поколения сейчас играет против команды из Санкт-Петербурга — это крайне символично. Ведь именно этот город, а точнее люди, имеющие отношение к Северной столице, закрыли ему дорогу на домашний чемпионат мира среди юниоров.

Пять лет назад в Сочи юниорская сборная России никак не могла дождаться Валерия Ничушкина . Звёздный юниор тогда подтянулся ближе к плей-офф. Благо причина у него была уважительная — участие в финале Кубка Гагарина. Денисенко для команды 2000 г.р. если не Ничушкин, то где-то близко. Да только играет Григорий в финале МХЛ, а не КХЛ, и тотчас приехал бы в расположение сборной, если бы не откровенное враньё представителей федерации. Всего пять дней назад наставник юниорской сборной России, не моргнув глазом, сказал журналистам, что у Денисенко травма. Даже назвал поражённую часть тела — акромиально-ключичное сочленение. С таким диагнозом действительно быстро в строй обычно не возвращаются. Вот и Александр Зыбин заявил, что очень удивится, если Денисенко сыграет за «Локо» в финале Кубка Харламова. Что он скажет теперь?

Мы не будем лишний раз пересказывать историю отношений Денисенко с питерскими клубами. Это теперь не так уж и важно. Грязно ли играл Григорий против игроков СКА и «Динамо» или по правилам, послал ли он Зыбина во время разбора полётов или был паинькой — всё это отходит на второй план. У нас к ФХР и людям, несущим непосредственную ответственность за сборную u18, остаётся ровно один вопрос: почему нам всем, журналистам и простым болельщикам, нагло врут? Теперь уже окончательно ясно, что травма Денисенко — липа. Повреждение плеча, конечно, было, это признаёт и сам Гриша. Да только всё он залечил, набрал форму и готов играть, о чём заявлял заранее. Однако его даже в сборную на медобследование не позвали. Мало ли, врачи национальной команды нашли бы то, чего не заметили их коллеги из «Локо». Но парню, который не один год являлся лидером команды 2000 г.р., просто сказали не приезжать. Это ли не дикость? Сборная России любых возрастов — это не место сведения счётов. Играть за флаг и герб должны сильнейшие. Однако некто Зыбин, в мирное время тренирующий женщин, сначала придумывает травму одному лидеру, а затем по непонятным причинам не вызывает другого. Александр Хованов , пожалуй, сильнейший центр своего года. Его «Монктон» вылетел из плей-офф лиги Квебека, но россиянин вызов в сборную не получил. И, по информации наших коллег, не получит. Хованов, к слову, вступился за Денисенко. Сделал это прямо и честно. Когда игроки публично высказываются в поддержку партнёров — это большая редкость. Помните ли вы, чтобы хоть кто-то из наших звёзд выразил удивление, когда Олег Знарок не взял Александра Радулова на Кубок мира? Вот и мы не помним. А Хованов не побоялся и сказал то, что думают многие ребята из юниорской сборной. За это, возможно, и поплатился.

В Челябинске должна была зажигать тройка Денисенко — Хованов — Свечников. Она могла в одиночку довести нашу сборную если не до победы, то до медалей, как в 2011 году это сделало звено Якупов — Григоренко — Кучеров. По важности для команды нынешнее супертрио тому точно не уступает, а по потенциалу, быть может, даже и превосходит. Однако если кто и сыграет из них на домашнем чемпионате мира, то один только Свечников.

Наша сборная даже без Денисенко с Ховановым может добраться до медалей. Не опустеет талантами земля русская. Свечников, ханты-мансийская связка Морозов — Марченко, Завгородний, Жабреев, Исхаков — интересных ребят в 2000 году родилось достаточно. Да только выражение «победителей не судят» в данном случае неуместно. Игрока, который заслужил сыграть на домашнем чемпионате мира, отцепили от сборной не по спортивному принципу и сделали это максимально непорядочно.

Было бы даже честнее сказать, что Денисенко не вписывается в модель игры. Хотя когда идёт речь об игроках такого калибра — это попросту смешно. Попробуйте не вписать в игру команды Малкина. Можно было прямо заявить, что присутствие Денисенко в сборной способно навредить атмосфере. Но и это ерунда, потому что у большинства игроков замечательные отношения с Гришей. На клубные дела никто не смотрит кроме главного тренера сборной и его начальников.

Призывать сейчас вернуть Денисенко в сборную бессмысленно. Понятно, что после всего, что произошло за последние пару недель, игроку с тренером не по пути. Можно, конечно, устроить показательное примирение, после чего сквозь зубы отработать чемпионат мира, но вряд ли из этого выйдет что-нибудь путное. Однако люди, ответственные за этот бардак, должны понести ответственность. Пусть уже после турнира, но с Зыбина и руководителя сборной Сергея Черкаса должны спросить по всей строгости. Что ещё удивляет в этой истории, так это молчание первых лиц федерации. Очевидно, что замять скандал не получилось. То, что казалось внутренним делом юниорской сборной, вылезло наружу и достигло небывалых размеров. Однако ни один вышестоящий чиновник не объяснил поведение Зыбина. Будто своим молчанием они его действия поощряют. Интересно, что по этому поводу думает Владислав Третьяк , на днях единогласно переизбранный президентом ФХР?

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