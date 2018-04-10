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Григорий Денисенко: «Травму залечил, а по сборной не могу ничего комментировать»
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Григорий Денисенко: «Травму залечил, а по сборной не могу ничего комментировать» 

Спорт-Экспресс 31 минуту назад
Нападающий системы «Локомотива» Григорий Денисенко прокомментировал свое отсутствие в юниорской сборной России, которая скоро примет участие в чемпионате мира.
— У вас со здоровьем все в порядке?
— Да.
— А как же травма плеча?
— Она была, но я ее залечил.
— И почему вы до сих пор не в расположении юниорской сборной?
— Не могу пока говорить об этом.
— А собираетесь присоединиться? И ждут ли вас вообще там?
— Тоже не могу сказать.
— Это как-то связано с жестким силовым приемом против Владимира Барабанова в серии плей-офф с «Динамо» из Санкт-Петербурга?
— Это сложный вопрос.
— У вас с Зыбиным не сложились отношения?
— Да нет, у нас все хорошо. Хорошие отношения.
— Что же тогда происходит?
— Просто такое решение приняли.
— Но оно же должно быть на чем-то основано. Вы столько лет выступаете за сборную, весь сезон в ней играли, и тут вас не вызывают.
— Мне что сказали — я то и выполняю. Сказали пока в сборной не находиться. Я не могу ничего комментировать.
— Вы надеетесь, что еще позовут?
— Я хочу сыграть на домашнем чемпионате мира, но от меня мало что зависит. (Игорь ЕРОНКО)
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