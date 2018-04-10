Григорий Денисенко: «Травму залечил, а по сборной не могу ничего комментировать»

Нападающий системы «Локомотива» Григорий Денисенко прокомментировал свое отсутствие в юниорской сборной России, которая скоро примет участие в чемпионате мира.

— У вас со здоровьем все в порядке?

— Да.

— А как же травма плеча?

— Она была, но я ее залечил.

— И почему вы до сих пор не в расположении юниорской сборной?

— Не могу пока говорить об этом.

— А собираетесь присоединиться? И ждут ли вас вообще там?

— Тоже не могу сказать.

— Это как-то связано с жестким силовым приемом против Владимира Барабанова в серии плей-офф с «Динамо» из Санкт-Петербурга?

— Это сложный вопрос.

— У вас с Зыбиным не сложились отношения?

— Да нет, у нас все хорошо. Хорошие отношения.

— Что же тогда происходит?

— Просто такое решение приняли.

— Но оно же должно быть на чем-то основано. Вы столько лет выступаете за сборную, весь сезон в ней играли, и тут вас не вызывают.

— Мне что сказали — я то и выполняю. Сказали пока в сборной не находиться. Я не могу ничего комментировать.

— Вы надеетесь, что еще позовут?

— Я хочу сыграть на домашнем чемпионате мира, но от меня мало что зависит. (Игорь ЕРОНКО)