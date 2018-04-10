Эден Азар: «Надеюсь, „Челси“ сможет добиться чего-то в этом сезоне»

Нападающий «Челси» Эден Азар отметил, что нынешний сезон получается непростым для «синих», но еще есть возможность сделать его более удачным. Пока же в чемпионате Англии после 32 туров «Челси» уступает идущему четвертым «Тоттенхэму» 10 очков. Кроме того лондонцы вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

— Я надеюсь, что ради болельщиков «Челси» и нас самих, мы сумеем чего-то добиться, — цитирует официальный сайт «Челси» Азара. — Мы все еще боремся за Кубок Англии, так что нужно привезти этот трофей на «Стэмфорд Бридж» в конце сезона.

Бельгиец добавил, что команда постарается попасть в четверку сильнейших команд премьер-лиги и заработать право участвовать в Лиге чемпионов в следующем году. Для этого у «Челси» есть шесть матчей: с «Саутгемптоном», «Бернли», «Суонси», «Ливерпулем», «Хаддерсфилдом» и «Ньюкаслом». Также 22 апреля лондонцы встретятся с «Саутгемптоном» в полуфинале кубка Англии.