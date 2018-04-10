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Городошники Северного Бутова стали вторыми в ЮЗАО
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Городошники Северного Бутова стали вторыми в ЮЗАО 

Вестник Бутова 2 часа назад
Фото: Вестник Бутова
Бутовчане по-прежнему неплохо играют в городки. Это подтвердилось в субботу, 7 апреля.
В минувшую субботу прошли окружные отборочные соревнования по городошному спорту. Они являлись частью городской межокружной спартакиады «Московский двор — спортивный двор». В итоге в общекомандном зачёте бутовчане стали вторыми.
«Поздравляем! Вперёд к новым победам!» — так отреагировал на успех городошников Центр «Спорт-Бутово» на своей страничке «ВКонтакте». Думаем, что с такими городошниками новые победы — не за горами.
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