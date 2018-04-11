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«Ювентусу» интересен Дембеле
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«Ювентусу» интересен Дембеле 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Туринскому «Ювентусу» интересен полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Мусса Дембеле, информирует El Mundo Deportivo.
По сведениям издания, «старая синьора» внимательно следит за тем, как будут развиваться события с продлением контракта 30-летнего хавбека со «шпорами». В случае, если стороны не смогут договориться о пролонгации своего сотрудничества, чемпионы Италии будут готовы предпринять попытки подписать бельгийца уже ближайшим летом.
Отметим, что действующее соглашение Дембеле с его клубом рассчитано до окончания сезона 2018/2019.
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