«Ювентусу» интересен Дембеле

Туринскому «Ювентусу» интересен полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Мусса Дембеле , информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, «старая синьора» внимательно следит за тем, как будут развиваться события с продлением контракта 30-летнего хавбека со «шпорами». В случае, если стороны не смогут договориться о пролонгации своего сотрудничества, чемпионы Италии будут готовы предпринять попытки подписать бельгийца уже ближайшим летом.

Отметим, что действующее соглашение Дембеле с его клубом рассчитано до окончания сезона 2018/2019.