Пожарно-тактическое занятие провели в торговом центре ЮВАО

Тренировку по эвакуации людей в случае чрезвычайной ситуации провели в одном из торговых центров ЮВАО.

— Данные занятия проводятся в целях отработки тактики тушения пожаров, а также взаимодействия с администрацией объектов и тренировки эвакуации людей из помещений, — рассказал начальник 24-го пожарно-спасательного отряда Евгений Мысягин.

В ходе пожарно-тактических занятий было оценено наличие систем противопожарной защиты, работоспособность аварийного освещения, состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов, состояние, наличие и местонахождение источников наружного противопожарного водоснабжения, состояние подъездов и проездов к объекту и так далее. Кроме того, отрабатывается взаимодействие пожарных и персонала торгового центра, в том числе и в проведении эвакуации посетителей.