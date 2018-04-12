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Пожарно-тактическое занятие провели в торговом центре ЮВАО
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Пожарно-тактическое занятие провели в торговом центре ЮВАО 

Префектура Юго-Восточного административного округа 55 минут назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Тренировку по эвакуации людей в случае чрезвычайной ситуации провели в одном из торговых центров ЮВАО.
— Данные занятия проводятся в целях отработки тактики тушения пожаров, а также взаимодействия с администрацией объектов и тренировки эвакуации людей из помещений, — рассказал начальник 24-го пожарно-спасательного отряда Евгений Мысягин.
В ходе пожарно-тактических занятий было оценено наличие систем противопожарной защиты, работоспособность аварийного освещения, состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов, состояние, наличие и местонахождение источников наружного противопожарного водоснабжения, состояние подъездов и проездов к объекту и так далее. Кроме того, отрабатывается взаимодействие пожарных и персонала торгового центра, в том числе и в проведении эвакуации посетителей.
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