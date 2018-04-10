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Георгий Джикия: «Луиз Адриану — лучший нападающий. Смолов — номер один из русских»
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Георгий Джикия: «Луиз Адриану — лучший нападающий. Смолов — номер один из русских» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник "Спартака" Георгий Джикия в интервью журналу «Большой спорт» назвал лучших игроков чемпионата России. По его словам, полузащитник красно-белых Фернанду — лучший на своей позиции.
— Кто самый крутой игрок чемпионата России?
— Если выбирать из защитников, то это мой друг Соломон Кверквелия. Он проводит отличный сезон, в «Локомотиве» его наконец-то реанимировали. Полузащитник — наш опорник Фернандо. Великолепная техника, видение поля, словом, настоящий бразилец. Нападающий — Луиз Адриану. Сейчас есть возможность наблюдать за ним со стороны. Он выполняет колоссальный объем работы, помогает защитникам, цепляется за мячи. Очень полезный игрок. Держит планку и Федор Смолов. Номер один из русских. Играть против него тяжелее всего: непредсказуемый, хорошо открывается и играет головой.
— Кто лучший защитник мирового футбола сейчас?
— Мне симпатичен Рафаэль Варан из "Реала". Обладает высокой скоростью, классно играет на втором этаже, читает игру. Кстати, мы одногодки — 1993 года рождения.
— Вещь, которую вы бы изменили в российском футболе?
— Я бы точно не играл в футбол в феврале. Смотрел игру с «Локо» с трибуны, думал, не замерзли ли у парней на ногах пальцы. Просто невыносимо. Я же играл в Перми — знаю, что это такое. Плюс 15 в июле — максимум. Так что изменение календаря — это первое, что я бы сделал.
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