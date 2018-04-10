Менье может уйти из «ПСЖ» ради игровой практики

Защитник «ПСЖ» и сборной Бельгии Тома Менье отметил, что может покинуть клуб этим летом.

— Моя цель — играть в футбол. Если для этого необходимо перейти в менее статусный клуб, я это сделаю. У меня еще два года контракта с «ПСЖ». Мне очень нравится в Париже, мой цель — остаться здесь. Но ради игровой практики я бы мог поехать в такие клубы, как «Валенсия», дортмундская «Боруссия» или «Эвертон», — приводит слова 26-летнего футболиста The Sun.

В нынешнем сезоне Менье проигрывает борьбу за место в основе «ПСЖ» бразильцу Дани Алвесу. В чемпионате Франции он появлялся на поле лишь в 17 матчах.