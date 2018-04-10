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Менье может уйти из «ПСЖ» ради игровой практики
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Менье может уйти из «ПСЖ» ради игровой практики 

SPORT24.ru 1 час назад
Защитник «ПСЖ» и сборной Бельгии Тома Менье отметил, что может покинуть клуб этим летом.
— Моя цель — играть в футбол. Если для этого необходимо перейти в менее статусный клуб, я это сделаю. У меня еще два года контракта с «ПСЖ». Мне очень нравится в Париже, мой цель — остаться здесь. Но ради игровой практики я бы мог поехать в такие клубы, как «Валенсия», дортмундская «Боруссия» или «Эвертон», — приводит слова 26-летнего футболиста The Sun.
В нынешнем сезоне Менье проигрывает борьбу за место в основе «ПСЖ» бразильцу Дани Алвесу. В чемпионате Франции он появлялся на поле лишь в 17 матчах.
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