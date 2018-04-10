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Папа неожиданно вернулся с войны. Самое трогательное видео которое я видела…
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Папа неожиданно вернулся с войны. Самое трогательное видео которое я видела… 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Это самый трогательный ролик, который я когда либо видела…Ролик начинается с послания 12-летней девочки, которая очень скучает по своему папе. Он служит в горячей точке и приезжает крайне редко. Но вот в один из дней, пока малышка была в школе, папа неожиданно вернулся, и тогда слезы радости не смог сдержать никто….
В ролике собраны лучшие нарезки из видео, когда папы, сыновья, мужья неожиданно возвращаются с войны и делают сюрприз своим самым дорогим и любимым. На протяжении всех 10 минут вы будете плакать без остановки. Глядя на эти искренние эмоции понимаешь, что жизнь и любовь это самое дорогое, что есть у нас в жизни. Запаситесь одноразовыми платочками и приятного просмотра!
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