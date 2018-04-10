В ДК «МИЭТ» пройдет финал Зеленоградской лиги КВН

20 апреля в 19.00 в ДК «МИЭТ» (площадь Шокина, д. 1) состоится главная игра «Сезона хайпа» Зеленоградской лиги КВН-МИЭТ — финал, организованный Культурным центром «Доброволец» и НИУ «МИЭТ» при поддержке партнеров.

Шесть команд из разных вузов Москвы и Подмосковья будут бороться за Кубок и звание Чемпионов лиги. Этими командами являются: «Лето в столице» (МГИИТ имени Сенкевича, Москва), «Дискотека имени Ленина» (МГПУ, Москва), «13 этаж» (Химки), «Сити» (РГАУ-МСХА, Москва) и две зеленоградские команды из МИЭТ — «Вишневая шестерка» и «Гвардия Старого».

Всего три конкурса — «Приветствие», «Разминка» и «МДЗ» (музыкальное домашнее задание) — определят победителя. В жюри, как всегда, будут приглашены профессионалы и знатоки юмора.

Вход свободный (16+).