Около 300 артистов примут участие в открытии ЧЕ-2018 по спортивной борьбе в Каспийске

МАХАЧКАЛА, 11 апреля. / ТАСС /. Около 300 артистов хореографических и театральных коллективов, а также гимнасты из Москвы примут участие в церемонии официального открытия чемпионата Европы по спортивной борьбе, который пройдет в дагестанском городе Каспийск, сообщили в пресс— службе Минкультуры Дагестана по итогам совещания по вопросам проведения церемонии открытия чемпионата с участием врио министра культуры региона Заремы Бутаевой, директора ансамбля «Лезгинка» Джамбулата Мусаева и режиссеров из Москвы.

"Московские режиссеры, непосредственно отвечающие за разработку концепции открытия, презентовали заготовку музыкально-театрализованного представления, в котором рассказывается история возникновения борьбы как вида спорта. В шоу задействовано около 300 артистов хореографических и театральных коллективов, а также гимнасты из Москвы", — сказал представитель пресс-службы.

Как отметила Бутаева, церемония открытия станет одним из самых ярких событий чемпионата. «Эта церемония придаст торжественность мероприятию, позволит продемонстрировать все многообразие культурных традиций нашей республики», — сказала Бутаева.