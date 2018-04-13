Центр спортивной медицины Дагестана окажет помощь участникам ЧЕ-2018 по борьбе при травмах

МАХАЧКАЛА, 13 апреля. / ТАСС /. Первый на Северном Кавказе Центр спортивной медицины Республиканской клинической больницы (РКБ) Дагестана готов оказать медицинскую помощь спортсменам при получении травм в ходе чемпионата Европы по спортивной борьбе, который стартует в конце апреля в Каспийске, сообщил ТАСС главный врач РКБ Ибрагим Магомедов

Чемпионат Европы по спортивной борьбе пройдет с 26 апреля по 6 мая в Каспийске. В рамках турнира состоятся соревнования по вольной, женской и греко-римской борьбе. Чемпионат будет проходить во Дворце спорта и молодежи им. Али Алиева

"Открытый недавно Центр спортивной медицины Республиканской клинической больницы готов оказать всю необходимую медицинскую помощь участникам предстоящего чемпионата Европы по спортивной борьбе", — сказал Магомедов.

По его словам, спортсменам в центре оказывают помощь при разных травмах, в том числе и при разрывах связок коленного сустава, капсульно-связочного аппарата плеча, повреждениях мениска, которые часто встречаются у борцов.

"В центре имеются все необходимые условия для лечения и реабилитации пациентов. Здесь [работают] высококвалифицированные врачи, которые прошли стажировку в разных странах мира у лучших специалистов по ортопедии и спортивной медицине, в том числе реабилитологи, ортопеды-артроскописты и другие", — добавил собеседник агентства.

Первый на территории Северо-Кавказского федерального округа Центр спортивной медицины в РКБ Дагестана заработал с начала марта этого года. Специалисты центра ездили в Германию и Польшу и изучили опыт сертифицированных ФИФА центров восстановления послеспортивной травмы и лечение спортивной травмы.