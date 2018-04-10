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Врио Дагестана: оргкомитет ЧЕ по борьбе оценил уровень готовности Каспийска к турниру
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Врио Дагестана: оргкомитет ЧЕ по борьбе оценил уровень готовности Каспийска к турниру 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Оргкомитет чемпионата Европы по спортивной борьбе дал хорошую оценку Каспийску за подготовку к проведению турнира. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Владимир Васильев.
"Объединенный мир борьбы, наша федерация дали хорошую оценку подготовке республики к турниру, это огромная ответственность для всех нас, и мы надеемся, что будем высоко держать планку как в спорте, так и в жизни республики в целом. Степень готовности высокая, мы обновили спортивную часть дворца, трибуны, гости и участники будут удовлетворены. Около 300 волонтеров с опытом работы на международных турнирах будут работать на чемпионате Европы. Также мы договорились, чтобы было больше рейсов, чтобы было легче попасть в Махачкалу", — заявил Васильев.
Чемпионат Европы по спортивной борьбе пройдет с 26 апреля по 6 мая 2018 года в Каспийске. Состоятся соревнования по вольной, женской и греко-римской борьбе. Чемпионат будет проходить во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева, который реконструируют под стандарты Объединенного мира борьбы. Участие в турнире примут спортсмены из 32 стран.
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