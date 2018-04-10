Врио Дагестана: оргкомитет ЧЕ по борьбе оценил уровень готовности Каспийска к турниру

МОСКВА, 10 апреля. / ТАСС /. Оргкомитет чемпионата Европы по спортивной борьбе дал хорошую оценку Каспийску за подготовку к проведению турнира. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Владимир Васильев

"Объединенный мир борьбы, наша федерация дали хорошую оценку подготовке республики к турниру, это огромная ответственность для всех нас, и мы надеемся, что будем высоко держать планку как в спорте, так и в жизни республики в целом. Степень готовности высокая, мы обновили спортивную часть дворца, трибуны, гости и участники будут удовлетворены. Около 300 волонтеров с опытом работы на международных турнирах будут работать на чемпионате Европы. Также мы договорились, чтобы было больше рейсов, чтобы было легче попасть в Махачкалу", — заявил Васильев.