Окончательно решение по времени начала матчей ЦСКА — «Амкар» и «Спартак» — «Тосно» примут 11 апреля

Перенесенная встреча 23-го тура чемпионата страны ЦСКА — «Амкар» и игра 1/2 финала Кубка России "Спартак" — «Тосно» будут разведены по времени. Изначально планировалось, что матч на «ВЭБ Арене» начнется в 19.30, а поединок на " Открытие Арене" — в 20.45.

Как стало известно «СЭ», окончательное решение по времени начала этих матчей будет принято завтра. Только после этого станет известна, как будет организована работа сотрудников полиции и станут ли разводить потоки болельщиков ЦСКА и «Спартака». Дело в том, что стадионы находятся на одной ветке метро, хотя до «ВЭБ Арены» можно добраться и через другие станции.

Ранее в РФС отмечали, что нежелательно проводить в один день матчи ЦСКА и «Спартака» по соображения логистики и безопасности.

"Большие фанатские потоки в транспорте в один день — плохо", — отмечал в интервью «СЭ» руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов

Однако позже он заявил, что обе игры состоятся в один день — 18 апреля.

Также на этот день запланирован матч «Локомотив» — «Ахмат», который тоже пройдет в Москве (19.30). Эта игра, как и встреча ЦСКА — «Амкар» была перенесена из-за выборов президента РФ, которые прошли 18 марта.