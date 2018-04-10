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В Нижнем Новгороде началась борьба за право выноса флага на матчах ЧМ-2018
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В Нижнем Новгороде началась борьба за право выноса флага на матчах ЧМ-2018 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
27 и 28 апреля в Нижнем Новгороде в СК «Теннис-Парк» (пр. Гагарина, 33) пройдёт турнир по моно-футболу среди детей в пяти возрастных группах. Их поделят по количеству полных лет от 12 до 16. В первый день пройдёт отборочный тур, а 28 апреля — финальное состязание. В каждой группе будет всего по 16 участников. Ребята сыграют друг с другом один на один, показывая все свои навыки. В итоге определятся пять победителей, по одному из каждой группы, и именно они выйдут с флагом на ЧМ-2018.
Для участия в турнире нужно заранее зарегистрировать своего ребёнка, а также оплатить стоимость участия в отборе — она составит 2000 рублей. Турнир состоится благодаря известной спортивной фирме Adidas и футбольной школе «Юниор». В Нижнем Новгороде у неё 10 филиалов, а по всей Нижегородской области — 12. «Юниор» считается одной из крупнейших сетей футбольных школ в мире.
Этот отбор входит в молодёжную программу чемпионата мира по футболу. В России всего 5 городов проводят такой турнир: Ростов, Сочи, Казань, Самара и Нижний Новгород. Победители вынесут на поле флаг FIFA Fair Play перед стартовым свистком, а после этого посмотрят матч с трибуны.
Все интересующие Вас подробности можно узнать у менеджеров футбольной школы «Юниор» по телефону +7–831–291–41–85.
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