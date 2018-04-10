Ещё
FIFA может запретить аренду футболистов
Далее:
Читайте также:
Ещё

FIFA может запретить аренду футболистов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В международной федерации футбола также намерены обсудить ограничение максимальных гонораров для игроков.
Возможность запрета арендных соглашений между клубами рассматривается в межуднародной федерации футбола FIFA. Об этом сообщило французское издание France Football.
Для обсуждения вопроса о реформировании трансферной системы в федерации создана специальная комиссия, в которую включили представителей Международного профсоюза игроков, Ассоциации европейских клубов, собственно FIFA, а также бывших футболистов. Среди них такие звезды мирового футбола, как Кафу, Звонимир Бобан, Эдвин ван дер Сар и Марко ван Бастен.
В рамках реформирования системы трансфера федерация также планирует рассмотреть ограничение максимальных гонораров для игроков.
ТК «Звезда»: последние новости
Танкисты ВВО в ходе контрольной проверки в движении уничтожили бронетехнику условного противника В Петербурге объявили победителей конкурса «Если бы я был президентом» Сборная Вооруженных сил России по парашютному спорту провела учебно-тренировочные сборы на авиабазе ОДКБ "Кант"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван кандидат на замену Знарка
«Рубин» не собирается подписывать контракт с Бухаровым
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас
ФИФА может запретить аренду футболистов
Ультрамарафонец Ерохин установил мировой рекорд
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение