Футбольное поле, построенное к ЧМ-2018, открыли товарищеским матчем на Ставрополье

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 10 апреля. / ТАСС /. Товарищеский матч между командами правительства Ставропольского края и администрации города-курорта состоялся во вторник в Железноводске, в поселке Капельница, на открытии новой футбольной тренировочной площадки, построенной к чемпионату мира по футболу 2018 года, передает корреспондент ТАСС. Это первая из пяти таких площадок в крае, она получила имя Героя Советского Союза Алексея Михайловича Клинового, жившего в поселке после войны.

"Названные в честь Героев Великой Отечественной спортивные объекты послужат еще одним ярким напоминанием о людях, отстоявших мир и свободу на российской земле", — сказал губернатор Владимир Владимиров на открытии мемориальной доски с именем героя. Команда краевого правительства победила со счетом 3:1.

Имени героя

В открытии площадки и мемориальной доски участвовал сын Алексея Михайловича Клинового — Владимир Алексеевич Клиновой. «Спасибо, что не забыта память отца, что увековечена в этом объекте, который останется многим будущим поколениям», — сказал Владимир Клиновой.

Алексей Михайлович Клиновой (1916-1992) — родился на Ставрополье, был призван в Красную Армию в 1941 году. За участие в боях на Северном Кавказе награжден медалью «За оборону Кавказа», а за мужество и героизм при форсировании Днепра ему присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

С 28 сентября по 6 октября 1943 года Клиновой переправил на западный берег Днепра в районе села Солошино Кобелякского района Полтавской области Украинской ССР 19 артиллерийских орудий, 30 автомашин, 1130 бойцов и командиров, около 80 тонн боеприпасов. В дальнейшем Клиновой участвовал в форсировании Днестра и Одера.

В 1946 году в звании старшины Алексей Клиновой был демобилизован, вернулся в Ставропольский край и вскоре переехал в Железноводск. «Мы гордимся тем, что Герой Советского Союза жил и трудился в нашем поселке, проводя большую работу по патриотическому воспитанию молодежи. При выборе имени новому стадиону жители поселка однозначно называли его имя», — сказали в поселке.

По стандартам ФИФА

Новая площадка построена по стандартам ФИФА. Она включает стадион с футбольным полем размером 110х70 м, административно-бытовой корпус с раздевалками и конференц— залом, трибуны на 500 мест, парковку. Общая стоимость строительства составила около 137 млн рублей.

"Теперь здесь смогут тренироваться наши дети — юные железноводчане. Мы предложим переехать сюда школе Олимпийского резерва, чтобы с ребятами занимались лучшие тренеры, и чтобы кто-то из наших ребят обязательно стал самым лучшим футболистом в мире", — сказал ТАСС глава города Евгений Моисеев

Всего в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в Ставропольском крае построили пять тренировочных площадок: по одной в Кисловодске, Ессентуках, Лермонтове, и две — в Железноводске, которые после чемпионата передадут местным властям для организации спортивной работы. Общая стоимость строительных работ составила 790 млн рублей, из них 635 млн — средства федерального бюджета. Известно, что площадку в Ессентуках уже выбрала сборная Нигерии.

Матчи первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах.