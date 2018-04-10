Ещё
Воспитанники клуба «Грэгори-Тасс» взяли золото на городском соревновании
Далее:
Читайте также:
Ещё

Воспитанники клуба «Грэгори-Тасс» взяли золото на городском соревновании 

Управа района Братеево города Москвы 1 час назад
Фото: Братеево
Учащиеся школы №998 приняли участие в командных состязаниях «Спорт, весна и рок-н-ролл», прошедших в Москве в минувшие выходные. Об итогах конкурсной программы нашей редакции сообщила преподаватель Ирина Тюрина во вторник, 10 апреля.
Так, в Московском рейтинговом турнире команда школы №998 «Assortie» в категории формейшн юниоры и юниорки стала лауреатом первой степени. По словам Ирины Тюриной, ребята успешно выступили, обогнав 8 команд той же категории.
— Все двенадцать человек нашей команды, тренеры и болельщики довольны результатом, — отметила тренер клуба акробатического рок-н-ролла. — Наша команда юниоров и юниорок входит в десятку лучших в Москве — подтверждать это будем на Всероссийских состязаниях в мае в городе Долгопрудный. Также в этом году на своем первом турнире призовые места взяли и начинающие спортсмены нашей школы — первоклассники и второклассники. Планируем покорять спортивные вершины на других городских конкурсах.
Фото: Грэгори-Тасс.
Управа района Братеево города Москвы: последние новости
Команда «Братеево» обыграла игроков «Смены ЮВ» в 25 туре первенства ЮВЛ Команда «Металлист-Д» сыграет в 28 туре первенства Третьего дивизиона-В Команда «Братеево» примет участие в матче 25 тура первенства Премьер-лиги
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван кандидат на замену Знарка
«Рубин» не собирается подписывать контракт с Бухаровым
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас
ФИФА может запретить аренду футболистов
Ультрамарафонец Ерохин установил мировой рекорд
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение