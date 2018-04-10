Воспитанники клуба «Грэгори-Тасс» взяли золото на городском соревновании

Учащиеся школы №998 приняли участие в командных состязаниях «Спорт, весна и рок-н-ролл», прошедших в Москве в минувшие выходные. Об итогах конкурсной программы нашей редакции сообщила преподаватель Ирина Тюрина во вторник, 10 апреля.

Так, в Московском рейтинговом турнире команда школы №998 «Assortie» в категории формейшн юниоры и юниорки стала лауреатом первой степени. По словам Ирины Тюриной, ребята успешно выступили, обогнав 8 команд той же категории.

— Все двенадцать человек нашей команды, тренеры и болельщики довольны результатом, — отметила тренер клуба акробатического рок-н-ролла. — Наша команда юниоров и юниорок входит в десятку лучших в Москве — подтверждать это будем на Всероссийских состязаниях в мае в городе Долгопрудный. Также в этом году на своем первом турнире призовые места взяли и начинающие спортсмены нашей школы — первоклассники и второклассники. Планируем покорять спортивные вершины на других городских конкурсах.

Фото: Грэгори-Тасс.