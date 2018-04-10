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Васильев: Дагестан безопасен для проведения международных соревнований
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Васильев: Дагестан безопасен для проведения международных соревнований 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Обстановка для проведения чемпионата Европы по борьбе в Дагестане безопаснее, чем в некоторых городах Европы. Такое заявление сделал во вторник на пресс-конференции в ТАСС временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев.
"Сегодня обстановка в Дагестане и на Кавказе спокойнее, чем в некоторых городах Европы. На сегодняшний день ситуация и динамика происходящего, самое главное работа, которая ведется, позволяет организовать этот общенародный праздник", — сказал Васильев.
Он отметил, что недавно международная федерация борьбы и федерации борьбы иностранных государств ознакомились со спортивной инфраструктурой Дагестана и дали им высокую оценку.
Чемпионат Европы по спортивной борьбе пройдет с 26 апреля по 6 мая в Каспийске. В рамках турнира, в частности, состоятся соревнования по вольной и греко-римской борьбе. Чемпионат будет проходить во дворце спорта и молодежи им. Али Алиева.
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