Васильев: Дагестан безопасен для проведения международных соревнований

МОСКВА, 10 апреля. / ТАСС /. Обстановка для проведения чемпионата Европы по борьбе в Дагестане безопаснее, чем в некоторых городах Европы. Такое заявление сделал во вторник на пресс-конференции в ТАСС временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев

"Сегодня обстановка в Дагестане и на Кавказе спокойнее, чем в некоторых городах Европы. На сегодняшний день ситуация и динамика происходящего, самое главное работа, которая ведется, позволяет организовать этот общенародный праздник", — сказал Васильев.

Он отметил, что недавно международная федерация борьбы и федерации борьбы иностранных государств ознакомились со спортивной инфраструктурой Дагестана и дали им высокую оценку.