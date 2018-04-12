Первые случаи присасывания клещей зарегистрировали в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Три случая присасывания клещей зарегистрировали у жителей Ижевска. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора , пострадали взрослые.

Все пострадавшие не были привиты против клещевого вирусного энцефалита. На 11 апреля в лаборатории исследован один клещ, результаты анализов отрицательные на все инфекции, передающиеся клещами. Отмечается, что все случаи заражения произошли вне населённых пунктов в лесной зоне.

Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике напоминает, что наилучшей защитой от клещевого энцефалита является вакцинация. При обнаружении клеща на теле снимать его следует очень осторожно, чтобы не оторвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания. Лучше это сделать у врача в ближайшем травматологическом пункте.

Снятого клеща нужно доставить на исследование в микробиологическую лабораторию «ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии“ (ул. Ленина, 106) или иные лаборатории, проводящие такие исследования.