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В «Казино Сочи» пройдут турниры по покеру, нардам и американской рулетке
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В «Казино Сочи» пройдут турниры по покеру, нардам и американской рулетке 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: Букмекеры.рф
В развлекательном комплексе «Казино Сочи» стартовала программа «Космический апрель».
По ходу программы в Сочи состоится серия игровых событий с крупным призовым фондом, в том числе турниры по покеру и нардам, а также выступит целая плеяда звезд российской эстрады.
Стоит отметить, что 13 и 14 апреля состоится первый в России открытый турнир по американской рулетке с призовым фондом в 5 миллионов рублей.
21 апреля в «Казино Сочи» также состоится покерный турнир среди представителей СМИ. Участниками станут представители ведущих спортивных медиа России. Обладателю первого места достанется кубок, фишки на сумму 500 долларов.
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