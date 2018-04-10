В «Казино Сочи» пройдут турниры по покеру, нардам и американской рулетке

В развлекательном комплексе «Казино Сочи» стартовала программа «Космический апрель».

По ходу программы в Сочи состоится серия игровых событий с крупным призовым фондом, в том числе турниры по покеру и нардам, а также выступит целая плеяда звезд российской эстрады.

Стоит отметить, что 13 и 14 апреля состоится первый в России открытый турнир по американской рулетке с призовым фондом в 5 миллионов рублей.

21 апреля в «Казино Сочи» также состоится покерный турнир среди представителей СМИ. Участниками станут представители ведущих спортивных медиа России. Обладателю первого места достанется кубок, фишки на сумму 500 долларов.