Георгий Джикия: «Английский чемпионат — симпатичнее других»

Защитник "Спартака" Георгий Джикия в интервью журналу «Большой спорт» отметил, что его все устраивает в московском клубе. По его словам, он не думает о переходе.

— Недавно вы отказали "Зениту" . Было такое?

​— Да.

— Респект. Какие должны быть условия, чтобы вы рассматривали предложения от европейского клуба?

— Суммы не назову, но сам переход для меня должен быть как ступень вверх. Если честно, было бы некрасиво говорить с моей стороны о дальнейших шагах. У меня действующий контракт со «Спартаком», который, кстати, я недавно переподписал на улучшенных условиях. Меня все устраивает, я счастлив и думаю о том, как побыстрее вернуться на поле.

— Хорошо. Ваш любимый чемпионат?

— Если хочу посмотреть футбол, что случается редко, то включаю английский чемпионат. Он симпатичнее других.