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Георгий Джикия: «Английский чемпионат — симпатичнее других»
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Георгий Джикия: «Английский чемпионат — симпатичнее других» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник "Спартака" Георгий Джикия в интервью журналу «Большой спорт» отметил, что его все устраивает в московском клубе. По его словам, он не думает о переходе.
— Недавно вы отказали "Зениту". Было такое?
​— Да.
— Респект. Какие должны быть условия, чтобы вы рассматривали предложения от европейского клуба?
— Суммы не назову, но сам переход для меня должен быть как ступень вверх. Если честно, было бы некрасиво говорить с моей стороны о дальнейших шагах. У меня действующий контракт со «Спартаком», который, кстати, я недавно переподписал на улучшенных условиях. Меня все устраивает, я счастлив и думаю о том, как побыстрее вернуться на поле.
— Хорошо. Ваш любимый чемпионат?
— Если хочу посмотреть футбол, что случается редко, то включаю английский чемпионат. Он симпатичнее других.
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