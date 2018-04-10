Защитник "Спартака" Георгий Джикия в интервью журналу «Большой спорт» отметил, что его все устраивает в московском клубе. По его словам, он не думает о переходе.
— Недавно вы отказали "Зениту". Было такое?
— Да.
— Респект. Какие должны быть условия, чтобы вы рассматривали предложения от европейского клуба?
— Суммы не назову, но сам переход для меня должен быть как ступень вверх. Если честно, было бы некрасиво говорить с моей стороны о дальнейших шагах. У меня действующий контракт со «Спартаком», который, кстати, я недавно переподписал на улучшенных условиях. Меня все устраивает, я счастлив и думаю о том, как побыстрее вернуться на поле.
— Хорошо. Ваш любимый чемпионат?
— Если хочу посмотреть футбол, что случается редко, то включаю английский чемпионат. Он симпатичнее других.