Де Брёйне: «У нас за плечами нет опыта „Барселоны“, „Реала“ или „Баварии“ 

Полузащитник Кевин де Брёйне считает, что «Манчестер Сити» ещё равно сравнивать с лучшими клубами Европы.
"Манчестер Сити" относили к фаворитам Лиги чемпионов? Честно говоря, не уверен, что такие ожидания справедливы. У нас за плечами еще нет опыта «Барселоны», "Реала" или «Баварии». Наш клуб еще кует свою историю славы, несмотря на успехи последних десяти лет. У нас молодая команда, которая только в последние два года вышла на новый уровень. Нам надо расти дальше. У всех есть шансы на победу в турнире, и у нас в том числе", — сказал де Брёйне.