Экс-игрок «Зенита» Ломбертс рассказал об отношении бельгийцев к России

Бывший игрок петербургского "Зенита" Николас Ломбертс , который на данный момент вернулся в Бельгию и играет в «Остенде» рассказал о взаимоотношениях с игроками клуба, а также об отношении бельгийцев к России. Слова спортсмена приводит Sport24.

"На новый год я в первый раз вернулся в Петербург. В течение сезона выбраться сложно, а зимой у меня была целая неделя каникул. Решил, что пора навестить Санкт-Петербург и друзей. Встретились с Анюковым, Лодыгиным, Кришито. Но вообще я со всеми парнями на связи", — заявил Ломбертс.

Футболист также рассказал об отношении бельгийцев к России.

"В Остенде каждый раз удивляются, когда слышат, как классно жить в Санкт-Петербурге. Все думают, что в России очень опасно. Представляете, на чемпионат мира продано всего пять тысяч билетов! Четыре года назад отправиться в Бразилию было гораздо больше желающих — люди реально опасаются ехать в Россию.

Никогда этого не понимал и каждый раз повторяю: «Слушайте, я в Петербурге себя чувствую безопаснее, чем здесь!» Уверен, после моих рассказов многие игроки «Остенде» захотели посетить Россию — Москву или Петербург. Так что из меня вышел бы неплохой амбассадор — так позитивно, как я, в Бельгии о России не отзывается никто", — отметил он.

Ранее Ломбертс заявил о том, что скучает по России.