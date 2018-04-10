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Экс-игрок «Зенита» Ломбертс рассказал об отношении бельгийцев к России
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Экс-игрок «Зенита» Ломбертс рассказал об отношении бельгийцев к России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший игрок петербургского "Зенита" Николас Ломбертс, который на данный момент вернулся в Бельгию и играет в «Остенде» рассказал о взаимоотношениях с игроками клуба, а также об отношении бельгийцев к России. Слова спортсмена приводит Sport24.
"На новый год я в первый раз вернулся в Петербург. В течение сезона выбраться сложно, а зимой у меня была целая неделя каникул. Решил, что пора навестить Санкт-Петербург и друзей. Встретились с Анюковым, Лодыгиным, Кришито. Но вообще я со всеми парнями на связи", — заявил Ломбертс.
Футболист также рассказал об отношении бельгийцев к России.
"В Остенде каждый раз удивляются, когда слышат, как классно жить в Санкт-Петербурге. Все думают, что в России очень опасно. Представляете, на чемпионат мира продано всего пять тысяч билетов! Четыре года назад отправиться в Бразилию было гораздо больше желающих — люди реально опасаются ехать в Россию.
Никогда этого не понимал и каждый раз повторяю: «Слушайте, я в Петербурге себя чувствую безопаснее, чем здесь!» Уверен, после моих рассказов многие игроки «Остенде» захотели посетить Россию — Москву или Петербург. Так что из меня вышел бы неплохой амбассадор — так позитивно, как я, в Бельгии о России не отзывается никто", — отметил он.
Ранее Ломбертс заявил о том, что скучает по России.
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