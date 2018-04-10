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Юпп Хайнкес: Уверен, что Нойер еще сыграет в этом сезоне
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Юпп Хайнкес: Уверен, что Нойер еще сыграет в этом сезоне 

Советский спорт 1 час назад
«Мануэль Нойер вчера выполнил намеченную программу по бегу. Все это было на моих глазах, мне нравится следить за тем, как игроки восстанавливаются.
Травма уже полностью вылечена, и сейчас Нойер может наращивать интенсивность занятий. Пока я не могу назвать точной даты его возвращения, но уверен, что это случится еще в этом сезоне», — цитирует Хайнкеса официальный сайт УЕФА.
Напомним, Мануэль Нойер выбыл из строя в сентябре из-за трещины в плюсневой кости. В текущем сезоне 32-летний Мануэль Нойер провел четыре матча за «Баварию», в которых пропустил два мяча.
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