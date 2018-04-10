Юпп Хайнкес: Уверен, что Нойер еще сыграет в этом сезоне

Мануэль Нойер вчера выполнил намеченную программу по бегу. Все это было на моих глазах, мне нравится следить за тем, как игроки восстанавливаются.

Травма уже полностью вылечена, и сейчас Нойер может наращивать интенсивность занятий. Пока я не могу назвать точной даты его возвращения, но уверен, что это случится еще в этом сезоне», — цитирует Хайнкеса официальный сайт УЕФА.

Напомним, Мануэль Нойер выбыл из строя в сентябре из-за трещины в плюсневой кости. В текущем сезоне 32-летний Мануэль Нойер провел четыре матча за «Баварию», в которых пропустил два мяча.