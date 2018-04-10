Александр Юдин: В финале Западной конференции звезды оказались на стороне ЦСКА

— Встретились два гранда, такие битвы всегда вызывают большой интерес. На старте серии такого результата, конечно, предсказать было нельзя, пересеклись два равных соперника. А потом ЦСКА петербуржцев переиграл тактически. Московская оборона переловила на себя все шайбы, СКА натыкался на отлично организованную защиту, и моментов у команды Олега Знарка было мало. Да-да, мало! Даже в пятом матче. Понимаете, качественным вратарям надо бросать с пяти метров, с трёх метров, а с шести-семи их пробить уже трудно, габаритного вратаря так не обмануть. Голевые атаки должны быть как в СССР: пас налево, пас направо, бросок, даже третий пас лишний. Вот это — момент, всё остальное — не моменты. Плюс, голкиперы с обеих сторон сыграть достойно.

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Ведь забей в шестом матче Павел Дацюк в пустые ворота — и всё пошло бы по-другому, верно? Был свободный угол, а Павел не поднял шайбу, хотя в таких ситуациях её нужно поднимать обязательно. И вратарь успел подставить щиток. Это, кстати, говорит и о том, что хоккейный бог был на стороне ЦСКА. Овертайм в той игре живо проходил, могли забить и те, и другие. Но звёзды оказались на стороне москвичей, — приводит слова Юдина официальный сайт КХЛ.

Добавим, что финальная серия Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА, которая продлится до четырех побед, стартует матчами в Казани 14 и 16 апреля. В Москве игры состоятся 18 и 20 апреля.