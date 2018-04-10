Байлс: сейчас я лучше, чем в Рио-2016

Американская гимнастка Симона Байлс рассказала о своей форме после возвращения к тренировкам.

«Довольно часто, когда прихожу в спортивный зал, я шокирую себя. Особенно тем, насколько становлюсь лучше в сравнении с Рио. Это безумие. Конечно, когда настанет время собрать всё вместе на соревнованиях, это будет настоящим тестом. Но пока что на тренировках, как мне кажется, я выгляжу лучше, чем в Рио.

Думаю, что лучше рискнуть сейчас, чем сказать 20 лет спустя: «Жаль, что я не попробовала ещё раз. Было бы интересно узнать, что могло произойти». Так что через 20 лет я скажу: «Ну что же, по крайней мере я попыталась это сделать», — цитирует Байлс Houston Chronicle.

Байлс не выступала на соревнованиях после Игр-2016. В последние пять месяцев она возобновила полноценные тренировки. В Рио Байлс выиграла четыре золота и бронзу. Она планирует выступить на турнире U. S. Classic, который состоится 28 июля, и после это в августе принять участие в чемпионате США.