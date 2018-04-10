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Квинси Промес: Очень импонирует, что меня будут помнить как игрока, который забил больше всех за «Спартак»
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Квинси Промес: Очень импонирует, что меня будут помнить как игрока, который забил больше всех за «Спартак» 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
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Отметим, что таким образом, голландец стал самым результативным легионером в истории красно-белых.
"Нет, я не знал, теперь знаю. Люди видят, насколько важен для меня «Спартак», и мне очень импонирует, что меня будут помнить как футболиста, который забил больше всех за красно-белых.
Пока чемпионат не завершён, самое главное — чтобы команда выигрывала и занимала как можно более высокое место. Если в дополнение в конце сезона я смогу стать ещё и лучшим бомбардиром РФПЛ, то это будет великолепно", — сказал Промес клубной пресс-службе.
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