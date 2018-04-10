Команда МИИТ стала призером Национального научно-технического конкурса

Подведены итоги Национального научно-технического конкурса «Разработка перспективной конструкции легкого монорельсового транспорта для повседневной городской логистики». Участие в конкурсе принимала команда Российского университета транспорта (МИИТ).

Команда МИИТ была сформирована из студентов и молодых преподавателей Института транспортной техники и систем управления. По итогам конкурса представители университета заняли третье место.

Отмечается, что в составе команды находилось девять человек. (то)