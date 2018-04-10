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Команда МИИТ стала призером Национального научно-технического конкурса
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Команда МИИТ стала призером Национального научно-технического конкурса 

Управа района Марьина роща 1 час назад
Фото: Управа района Марьина роща
Подведены итоги Национального научно-технического конкурса «Разработка перспективной конструкции легкого монорельсового транспорта для повседневной городской логистики». Участие в конкурсе принимала команда Российского университета транспорта (МИИТ).
Команда МИИТ была сформирована из студентов и молодых преподавателей Института транспортной техники и систем управления. По итогам конкурса представители университета заняли третье место.
Отмечается, что в составе команды находилось девять человек. (то)
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