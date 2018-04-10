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Юпп Хайнкес: Алаба и Видаль не сыграют с «Севильей», на Роббена я очень рассчитываю
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Юпп Хайнкес: Алаба и Видаль не сыграют с «Севильей», на Роббена я очень рассчитываю 

Советский спорт 1 час назад
«Давид Алаба тренировался с командой, но пока не готов сыграть на максимуме. Поэтому будет лучше, если он проведет еще несколько тренировок и будет в полной готовности к субботней игре.
Думаю, что Артуро Видаль вернется к тренировкам в четверг. Когда я принял команду, Свен Ульрайх был не сильно уверен в себе, но прошло время, и он стал одним из лучших киперов бундеслиги. Сейчас его признали и журналисты, и болельщики.
Разумеется, после домашнего поражения со счетом 1:2 команда должна идти на риск, чтобы пройти дальше. Нужно больше атаковать, и именно этим займется „Севилья“. Но у нас есть свой план на игру и свой план атакующих действий.
Арьен Роббен: Для успеха в Лиге чемпионов „Баварии“ нужно прибавить
Жизнь Арьена Роббена — это футбол. Сейчас он находится в такой же хорошей форме, как и пять лет назад. Он именно тот игрок, который вам нужен для больших матчей. Я завтра на него очень рассчитываю.
Я доволен формой своих игроков. Они понимают, что сейчас самая важная часть сезона. Я не намерен сбавлять обороты в бундеслиге, и футболисты это знают», — цитирует Хайнкеса официальный сайт УЕФА.
Матч «Бавария» — «Севилья» состоится 11 апреля и начнется в 21:45 по Москве. В первом матче «Бавария» победила со счетом 2:1.
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