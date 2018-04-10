Сергей Семак: Если кто-то не хочет приезжать на чемпионат мира — их никто не заставляет

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"Никакой тревоги из-за угроз бойкота нет. Если кто-то не хочет к нам приезжать — их никто не заставляет. Нельзя насильно заставить посетить чемпионат мира. Но, думаю, болельщики, которые лишены политических предрассудков, с удовольствием приедут в Россию, посмотрят на страну, природу, организацию турнира, на современные стадионы. Уверен, это их впечатлит.

Считаю, наша страна может организовывать спортивные мероприятия самого высокого уровня. Матчи пройдут в прекрасной атмосфере и без нареканий", — сказал Семак для РИА «Новости»

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах.