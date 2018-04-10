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Алексей Ковалев: «Ягр — деревенский мужик»
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Алексей Ковалев: «Ягр — деревенский мужик» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Обладатель Кубка Стэнли-1994 Алексей Ковалев рассказал о своем бывшем одноклубнике по «Питтсбургу» и «Рейнджерс» Яромире Ягре. По его словам, легендарный чех нормально относился к русским хоккеистам.
— Ягр же всегда был уникальным хоккеистом, — приводит сайт НХЛ слова Ковалева. — Понятно, откуда у него столько здоровья. Он — деревенский мужик. Тренировался даже в селе, когда вилами перекидывал сено. Вообще многие через это проходили. У моих родителей была пасека в Тольятти, мы же деревенские. Работали в поле, дрова кололи…
Раньше говорили, что Ягр не любит русских, потому что его дедушку во времена СССР посадили в тюрьму. Но я не видел в нем никакой злости. Отличный парень! Веселый, всегда поможет, дружелюбный. Мне нравилось с ним играть.
И есть одно качество у Ягра… Это нормально для такого форварда. Он считал, что все должны давать ему пас. Такой эгоизм в порядке вещей для звезд.
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