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Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья из Лосинки сыграют в домино
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Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья из Лосинки сыграют в домино 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Открытое первенство Лосиноостровского района по домино состоится в среду, 11 апреля. Как сообщил заместитель директора центра досуга и спорта «Лосинка» Никита Воронов, в турнире примут участие спортсмены с ограниченными возможностями здоровья.
— Это традиционный ежегодный турнир. В этом году он проводится в восьмой раз и приурочен к 106-летию Московской городской организации Всероссийского общества глухих, — добавил он.
Начало турнира в 15.00. Местом проведения соревнований станет центр социального обслуживания населения; его адрес — ул. Магаданская, д.9, корп. 3. (иб)
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