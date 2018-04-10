Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья из Лосинки сыграют в домино

Открытое первенство Лосиноостровского района по домино состоится в среду, 11 апреля. Как сообщил заместитель директора центра досуга и спорта «Лосинка» Никита Воронов , в турнире примут участие спортсмены с ограниченными возможностями здоровья.

— Это традиционный ежегодный турнир. В этом году он проводится в восьмой раз и приурочен к 106-летию Московской городской организации Всероссийского общества глухих, — добавил он.

Начало турнира в 15.00. Местом проведения соревнований станет центр социального обслуживания населения; его адрес — ул. Магаданская, д.9, корп. 3. (иб)