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Алекс: «В прошлом году пытался вернуться в „Спартак“
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Алекс: «В прошлом году пытался вернуться в „Спартак“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Экс-полузащитник "Спартака" Алекс Мескини рассказал «СЭ», что хотел вернуться в команду после того, как расторг контракт с бразильским «Интернасионалом». Бразилец выступал за красно-белых с 2009 по 2011 год. На его счету 19 мячей и 28 передач в 69 матчах во всех турнирах.
— Я пока не завершил карьеру, — сообщил Алекс. — Хотя последним клубом был «Интернасьонал», с которым мы расторгли контракт в начале 2017 года. Пока нахожусь на распутье: завершать карьеру или еще где-то поиграть. Пока что ничего не делаю, просто живу в Порту-Алегри. В прошлом году хотел вернуться в «Спартак», но там интереса не проявили.
— То есть вы вышли на «Спартак», а клуб сказал нет?
— Не совсем так. Я разговаривал с определенными людьми, но не с руководством клуба. Так что не знаю, отказался ли именно клуб. Но я бы с удовольствием вернулся, так и просил передать. Но никакого ответа не получил. (Юлия ЯКОВЛЕВА)
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