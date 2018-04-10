Алекс: «В прошлом году пытался вернуться в „Спартак“

Экс-полузащитник "Спартака" Алекс Мескини рассказал «СЭ», что хотел вернуться в команду после того, как расторг контракт с бразильским «Интернасионалом». Бразилец выступал за красно-белых с 2009 по 2011 год. На его счету 19 мячей и 28 передач в 69 матчах во всех турнирах.

— Я пока не завершил карьеру, — сообщил Алекс. — Хотя последним клубом был «Интернасьонал», с которым мы расторгли контракт в начале 2017 года. Пока нахожусь на распутье: завершать карьеру или еще где-то поиграть. Пока что ничего не делаю, просто живу в Порту-Алегри. В прошлом году хотел вернуться в «Спартак», но там интереса не проявили.

— То есть вы вышли на «Спартак», а клуб сказал нет?

— Не совсем так. Я разговаривал с определенными людьми, но не с руководством клуба. Так что не знаю, отказался ли именно клуб. Но я бы с удовольствием вернулся, так и просил передать. Но никакого ответа не получил. (Юлия ЯКОВЛЕВА)