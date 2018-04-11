Аракелян: третий тестовый матч позволит с полной готовностью подойти к ЧМ-2018 в Ростове

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 апреля. / ТАСС /. Третий тестовый матч на новом стадионе «Ростов-Арена», который был построен к чемпионату мира по футболу 2018 года, пройдет при полной загрузке, и станет генеральной репетицией турнира. Об этом сообщил журналистам министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.

"Протестируем на первом матче сами гейты, нижний ярус, все инженерные системы, все системы эксплуатации, часть лифтов. Затем проведем определенную доводку. На второй матч будет задействовано больше систем. Третий матч проведем при полной загрузке, протестируем все системы, в том числе ограничения дорожного движения, это будет генеральная репетиция, что позволит подойти к чемпионату миру со 100% готовностью", — пояснил он. Также в день третьего матча проведут торжественное открытие стадиона.

По его словам, в городе во время проведения чемпионата будут предприняты беспрецедентные меры безопасности. «По безопасности у меня нет сомнений, что все требования выполним», — добавил министр.

Первый тестовый матч пройдет при загрузке около 13 тыс. человек, «Ростов» 15 апреля сыграет со «СКА-Хабаровском» в рамках 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Второй матч «Ростов» проведет 29 апреля с «Тосно» (Ленинградская область) при загрузке около 25 тыс. человек, третий матч пройдет 13 мая между «Ростовом» и екатеринбургским "Уралом" при полной загрузке.

Стадион «Ростов-Арена» был введен в эксплуатацию 16 марта. После завершения чемпионата мира арена будет использоваться для проведения футбольных соревнований отечественного и международного уровня, а также спортивных, культурных мероприятий и выставок. Вместимость арены будет снижена с 45000 до 37868 мест.

На стадионе в Ростове-на-Дону пройдут пять матчей чемпионата мира. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля). Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах.