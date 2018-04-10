Болельщики смогут добраться на первый тестовый матч на «Ростов-Арене» на автобусах-шаттлах

ТАСС , 10 апреля. Зрители первого тестового матча на «Ростов-Арене» смогут доехать до стадиона на автобусах-шаттлах. Об этом сообщает официальный туристический портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу Министерства по физической культуре и спорту Ростовской области.

В первой тестовой игре на ростовском стадионе 15 апреля «Ростов» сыграет со «СКА-Хабаровском» в рамках 26-го тура чемпионата России.

"Парковка возле стадиона 15 апреля действовать не будет, — говорится в сообщении. — Для зрителей будет организована перехватывающая парковка на территории старого аэропорта. Просим пользоваться автобусами-шаттлами. Маршруты автобусов-шаттлов — S7 — от перехватывающей парковки на территории старого аэропорта с промежуточной остановкой на стадионе «Олимп-2» к восточному проезду стадиона «Ростов-Арена», маршрут S4 — от Привокзальной площади к западному проезду стадиона «Ростов-Арена».

Проход на территорию стадиона начнется с 16:00 мск. Также в день тестового матча в период с 14:00 до 00:00 будет введено ограничение движения автотранспорта по улице Левобережной от съезда с транспортной развязки с Ворошиловского моста до Восточного кольца с пересечением Южного подъезда к стадиону, а также Южный подъезд к стадиону.

Летом в Ростове-на-Дону пройдут пять матчей чемпионата мира. На групповом этапе турнира здесь сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня). 2 июля «Ростов-Арена» примет матч 1/8 финала.

Из России с футболом: официальный туристический портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.