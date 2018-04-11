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ФК «Ростов» проведет первую тренировку на новом стадионе 12 апреля
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ФК «Ростов» проведет первую тренировку на новом стадионе 12 апреля 

ТАСС 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Ростов» проведет первую тренировку на новом стадионе «Ростов-Арена» в закрытом режиме 12 апреля. Об этом сообщил журналистам директор по связям с общественностью «Ростова» Денис Новоселов.
"Первая тренировка на новом стадионе пройдет завтра. Она будет пока в закрытом режиме. Там тяжелый матч и очень ответственный — со «СКА-Хабаровском», — пояснил он.
Как сообщалось ранее, клуб переедет со стадиона «Олимп-2» на новую арену на время тестовых матчей. После чемпиона мира по футболу «Ростов-Арена» станет домашним стадионом клуба. По словам Новоселова, тренер клуба и футболисты были приятно удивлены готовностью нового стадиона и состоянием газона.
Первый тестовый матч на футбольном стадионе «Ростов-Арена» пройдет 15 апреля. «Ростов» сыграет со «СКА-Хабаровском» в рамках 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Первую игру на «Ростов-Арене» смогут посетить не более 13 тыс. зрителей. Стоимость билетов на гостевой сектор составит 150 рублей, на остальные трибуны — от 300 рублей.
Стадион «Ростов-Арена», построенный специально к чемпионату мира по футболу 2018 года, был введен в эксплуатацию 16 марта. После завершения чемпионата мира арена будет использоваться для проведения футбольных соревнований отечественного и международного уровня, а также спортивных, культурных мероприятий и выставок. Вместимость арены будет снижена с 45000 до 37868 мест.
На стадионе в Ростове-на-Дону пройдут пять матчей чемпионата мира. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля). Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах.
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