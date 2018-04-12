Мутко: «Ростов-Арена» подходит к первому тестовому матчу в высочайшей степени готовности

МОСКВА, 12 апреля. / ТАСС /. Стадион «Ростов-Арена», построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года, подходит к первому тестовому матчу в высочайшей степени готовности. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Первый тестовый матч пройдет при загрузке около 13 тыс. человек, «Ростов» 15 апреля сыграет со «СКА-Хабаровском» в рамках 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

"В целом Ростов находится в высочайшей степени готовности, надеюсь, что в воскресенье матч пройдет на высоком уровне. Вся необходимая работа проделана, стадион введен в эксплуатацию. Все системы опробованы, подготовлены стюарды и волонтеры, проведена огромная работа по благоустройству территории на левом берегу Дона. Возможно, будут задействованы не все транспортные схемы", — сказал Мутко.

Также в воскресенье первый тестовый матч пройдет и в Нижнем Новгороде — местный «Олимпиец» и санкт-петербургский «Зенит-2» сыграют в рамках 33-го тура первенства Футбольной национальной лиги. «Если все будет благополучно, планирую сам слетать на матч в Нижний Новгород. Здесь есть ряд вопросов, связанных в меньшей степени со стадионом, в большей степени — с городской инфраструктурой. Это завершение строительства станции метрополитена, благоустройство вокруг стадиона, завершение реконструкции набережной, есть ряд вопросов по аэропорту», — отметил Мутко.

Второй тестовый матч, который получил статус матча открытия, пройдет в Екатеринбурге — местный "Урал" в рамках 26-го тура РФПЛ примет московский "Спартак" . «В Екатеринбурге будет праздник, там будет попытка полностью загрузить стадион, все-таки приезжает „Спартак“, — подчеркнул Мутко. — Это будет огромное событие, и я знаю, что коллеги готовят церемонию открытия стадиона. Первый тестовый матч там уже прошел, работу над ошибками мы провели».

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.