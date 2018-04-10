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Сомалийские пираты пытались захватить судно, но нарвались на спецназ
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Сомалийские пираты пытались захватить судно, но нарвались на спецназ 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Еще несколько лет назад сомалийские пираты оставались настоящим проклятием вод вблизи Африканского рога. Теперь же черные воины на дырявых лодках думают дважды, прежде чем напасть. Спецназ любого научит уму-разуму.
Условно всех пиратов региона можно разделить на три категории: либо обычные рыбаки, боевики из многочисленных группировок и эксперты по технике, каждый из которых ценится на вес золота.
Сомалийцы привыкли брать суда на испуг — в золотой век местного пиратства достаточно было показать капитану пару ржавых РПГ и автоматов: вступать в бой за чужие деньги обычные моряки не хотели.
А затем мировому сообществу надоело терпеть колоссальные убытки от нищих сомалийцев на самодельных плотах. Военные операции заставили пиратов сначала поумерить пыл, а затем и вовсе почти уничтожили их как явление.
Но иногда бравые парни с ржавыми винтовками все же решаются вновь выйти на промысел. И тогда в дело вступают бойцы частных охранных компаний, набранных из сотрудников спецназа.
Оцените меткость стрелков. Скорее всего, ни один из пиратов даже не получил раны. Зато теперь ни они, ни их приятели из ближайшей деревни в море больше не полезут.
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